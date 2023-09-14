وظائف بنك الاستثمار القومي الجديدة.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل وظائف بنك الاستثمار القومي القيادية الجديدة، موضحة شروط ومواعيد التقديم على الوظائف على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة:

تشمل الوظائف 31 وظيفة قيادية، كما يلي.

وكيل أول البنك لقطاع الأمانة العامة.

وكيل البنك رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بقطاع الأمانة العامة.

وكيل البنك رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بقطاع الشؤون المركزية.

وكيل البنك رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع الشؤون المركزية.

وكيل البنك رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بقطاع الشؤون المركزية.

كما يمكن الاطلاع على شروط شغل الوظائف من الرابط.

المستندات المطلوبة

- بيان عن أبرز المهارات والقدرات العلمية والعملية مدعما بالمستندات المؤيدة له والإنجازات السابقة بما لا يجاوز 10 صفحات.

- بيان حالة مبينا به السيرة الذاتية.

- بيان بالدورات التدريبية.

- 6 صور حديثة للمتقدمين مقاس 4 × 6.

طريقة التقديم

استيفاء النموذج المعد للغرض باسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذي يمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بمقر البنك الكائن بطريق النصر بجوار المركز الطبي للمقاولون العرب بالجبل الأخضر بالقاهرة، على أن يتم تقديم النموذج والمستندات للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية خلال أسبوعين من تاريخ النشـر من أصل و5 نسخ.

مواعيد التقديم

من يوم 14 إلى 28 سبتمبر الجاري.