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7 ضوابط للتقديم لشغل وظائف مدرسين بالأزهر بنظام الحصة

كتب:

رؤى ممدوح
11:18 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
أرشيفية

أرشيفية

حدد قطاع المعاهد الأزهرية الضوابط الخاصة بوظائف مدرسين بالأزهر بنظام الحصة، حيث أفادت الإدارة المركزية بتوفير وظائف مدرسين بالأزهر بنظام الحصة  أمام معلمي اللغة العربية التابعين لمنطقة القاهرة، مطالبة بتقديم طلب إلى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، للعمل بالحصة بعد مواعيد العمل الرسمية.

ضوابط وظائف مدرسين بالأزهر بنظام الحصة

وحول ضوابط وظائف مدرسين بالأزهر بنظام الحصة فهي كالتالي:

- العمل بالحصة بعد مواعيد العمل الرسمية، مقابل 65 جنيها للساعة.

- فتح المجال أمام معلمي اللغة العربية بمنطقة القاهرة الأزهرية.

- الراغبين في العمل فترة مسائية، بداية من الـ12.5 وحتى الـ الرابعة والنصف.

- يكون العمل بالحصة بحد أقصى 4 ساعات يوميا، و20 ساعة أسبوعيا.

- العمل بالحصة سيكون بعد مواعيد العمل الرسمية.

- على الراغبين في العمل، التقدم بطلب إلى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية.

- يرفق مع الطلب بيان حالة عادي.

تفاصيل وظائف مدرسين بالأزهر بنظام الحصة

واستكمالا لعرض تفاصيل وظائف مدرسين بالأزهر بنظام الحصة، كشف مصدر بالأزهر الشريف في وقت سابق، أن معلمي اللغة العربية بقطاع المعاهد الراغبين في العمل بالحصة بالأجر، سيعملون بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، خلال الفترة المسائية.

 

 

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