وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة وظائف خالية للذكور والإناث في جميع المؤهلات بمرتبات مجزية وحوافز وتأمين، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال تنظيم يوم توظيفي مفتوح لشركة بدايتي المتخصصة في تمويل المشروعات.

وأوضحت الوزارة تفاصيل الوظائف الخالية، وفق ما أعلنته الوزارة، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- رئيس مجموعة.

- مسؤول تمويل.

- مراقب فرع.

- صراف.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

- توفر الشركة للعاملين نظام حوافز خط تيلفون.

- توفر الشركة للموظفين فرص للترقي.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية التوجه لمركز شباب المحافظة بالفيوم، يوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.