إلحق قدم.. وظائف خالية بالمترو والجامعات والبنوك والأمم المتحدة وجهات حكومية

يسعى الشباب للحصول على وظيفة مناسبة لدراستهم وتوفر لهم عائدا ماديا ودخلا ثابتا يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة، وتوفر العديد من الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والبنوك وظائف متنوعة لتبيلة احتياجات الشباب وشغل الفراغ بأمكن العمل بها.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أبز الوظائف المعلنة عنها في الحكومة والبنوك والمترو والجامعات والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف الأمم المتحدة

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن حاجتها لموظفين مصريين لشغل وظائف للعمل في مكتب الهيئة الإقليمي للدول العربية ومقره القاهرة، مصر عدة وظائف وهي:

- وظيفة أخصائي إنساني إقليمي

- وظيفة رئيس البرامج

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل وظائف الأمم المتحدة اقرأ الرابط التالي:

وظائف الأمم المتحدة بمصر الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

وظائف مترو الخط الثالث

أعلنت شركة «اّر.ايه.تى.بى» الفرنسية المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو، عن وظائف مترو الخط الثالث، منوهة أن هذه الوظائف تتميز بكونها تمنح العامل تأمين طبي واجتماعي.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل وظائف مترو الخط الثالث اقرأ الرابط التالي:

وظائف مترو الخط الثالث.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف بجامعة القاهرة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن وظائف جامعة القاهرة، للعمل في المعهد القومي للأورام، موضحة أنّ آخر موعد للتقديم سيكون 24 سبتمبر الجاري، حيث تضم 24 وظيفة مختلفة التخصصات في المعهد القومي للأورام، بالشروط الأتية.

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة القاهرة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد جدا في التخصص، على أن يكون أنهى الامتياز من نحو عامين.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل وظائف جامعة القاهرة اقرأ الرابط التالي:

شروط وظائف جامعة القاهرة.. اعرف آخر موعد للتقديم

وظائف مصرف أبو ظبي

أعلنت شركه أبوظبي الإسلامي للتمويلات متناهية الصغر عن فتح باب التوظيف لوظيفة أخصائي تمويل ميداني، في المحافظات التالية «الإسماعلية، وكفر صقر، وفاقوس، وفارسكور، والزقازيق»، وتكون المقابلة الشخصية في مقر وحدة أبوظبي الإسلامي للتمويلات متناهية الصغر فرع الزقازيق وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 اعتبارا من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل وظائف جامعة القاهرة اقرأ الرابط التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي يعلن عن وظائف خالية في 5 محافظات.. اعرف الشروط

وظائف جديدة في وزارة النقل

وأعلنت وزارة النقل عن 7 وظائف قيادية وإشرافية جديدة في الهيئة المصرية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وتشمل التخصصات الآتية:

1- رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدرية والموارد البشرية

2- مدير عام الإدارة العامة للإيرادات

3- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية

4- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

5- مدير إدارة التخطيط الاستراتيجى والسياسات

6- مدير إدارة المتابعة والتقييم.

7- مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل وظائف وزارة النقل اقرأ الرابط التالي:

وظائف جديدة في وزارة النقل.. اعرف مواعيد التقديم

وظائف بنك مصر والبنك الأهلي

أعلن بنك مصر عن حاجته لـ وظائف خالية، في عدة تخصات، كما أعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف خالية عبر الموقع الرسمي الخاص به.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل وظائف بنك مصر والبنك الأهلي اقرأ الرابط التالي:

وظائف خالية في بنكي الأهلي ومصر.. اغتنم فرصتك للعمل بالمجال المصرفي