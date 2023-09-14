خريطة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لقرى حياة كريمة بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، في إطار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وبناء الجمهورية الجديدة، بإشراف المهندسة هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة طما، بمتابعة أعمال توصيل خطوط المياه وتغير المواسير الاسبستوس بالمركز.

توصيل المياه لقرى حياة كريمة بطما

وقالت هويدة شافعي، في حديثها لـ«الوطن»، إنه تمت متابعة أعمال حفر المياه بناحية قرية القرية بالدوير، والانتهاء من توصيل قرية العدايه، وجاري ربط خطوط المياه بتوصيلها بخطوط مياه القرية، كما يجري حفر الغرفة وتركيب محبس بمدخل القرية لاكتمال أعمال الشبكات وربطها بخطوط مرشح السكساكه بعد الانتهاء من غرفه الربط بقرية التل الزوكي والاغانه.

ضخ مياه السكساكة قريبا

وأضافت هويدة شافعي، إلى أنه سيتم ضخ مياه مرشح السكساكه بالوحدة المحليه بأم دومة عقب استكمال الأعمال، كما تم المرور على أعمال تغير ومد الأماكن المحرومة من المياه بالقرية، وربطها بخطوط المياه بناحية نجع السوق التابعة لقرية التل الزوكي وسيتم الانتهاء منها قريبا.