محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروعي تطوير كورنيش النيل وأخميم

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بالأمس، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعي تطوير كورنيش النيل الغربي «المرحلة الثانية» وتطوير كورنيش أخميم.

حضر الاجتماع كل من أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، والنائب محمد لبيب عضو مجلس النواب، وممثلي شركات «الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والاتصالات»، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز أخميم، وحي غرب، والشركة المنفذة.

وأكد المحافظ ضرورة تكاتف جهود كل الجهات المعنية لتلافي أي معوقات للانتهاء من جميع المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المقررة، مع مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

معوقات المرحلة الثانية لكورنيش أخميم

وتناول الاجتماع مناقشة معوقات المرحلة الثانية من أعمال تطوير الكورنيش الغربي، حيث تم تلافي مشكلات كابلات الاتصالات وتم ترحيلها بنسبة تنفيذ 95%، كما تم ترحيل جميع الكابلات الخاصة بالكهرباء، ووجَّه المحافظ بضرورة قيام شركات «الكهرباء، والمياه، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات»، بمعاينة المنطقة أمام المستشفى العسكري، ومركز الأورام، على أرض الواقع؛ للاطمئنان على عدم وجود أي معوقات في نقل كابلات الكهرباء بالمنطقة، وتلافي أي معوقات إن وجدت.

الانتهاء من كورنيش أخميم

كما وجه المحافظ بالانتهاء من الدراسة اللازمة لكورنيش أخميم بداية من كوبري أخميم حتى الطريق الزراعي، وتحديد مسار الطريق للمرحلة الثانية، ومعرفة جميع المطلوب من مرافق، حيث تم رمي التربة للناحية اليسرى من الطريق، وفي انتظار معاينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للطريق.