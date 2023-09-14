بتوجيهات رئاسية.. المستشفيات العسكرية في خدمة المدنيين

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، تفتح إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المستشفيات العسكرية المختلفة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمدنيين والعسكريين على السواء، بأعلى درجات الجودة، وبمقابل مادى أقل كثيراً من تكلفة الخدمة التى يحصل عليها المواطن فى الخارج، وذلك دعماً من الدولة لمواطنيها، وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطن.

وأجرت جريدة «الوطن» جولة ميدانية فى المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، أكبر المجمعات الطبية المملوكة للقوات المسلحة، لتقف على حجم التطوير والتحديث الحادث على أرض الواقع، ومدى انتظام تقديم الخدمات العلاجية للمدنيين فى المستشفى، تطبيقاً لتوجيهات الرئيس السيسى، والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وتضمنت جولة «الوطن» تفقُّد مستشفيات «القلب»، و«الرمد»، و«الأسنان» فى المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، فضلاً عن إجراء حوار صحفى مع اللواء طبيب سيد حسين عبدالحليم، مدير «المجمع»، الذى أكد أن مستشفيات المجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة تستقبل المدنيين والعسكريين على مدار الـ24 ساعة.

مجمع القوات المسلحة بكوبري القبة.. صرح طبي عملاق لخدمة المصريين

لدى دخولك إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة، يستقبلك «فرد علاقات عامة»، ويستمع لشكواك الطبية، ثم يوجهك إلى القسم أو العيادة المختصة، وفق نظام يضمن استيعاب أكبر قدر ممكن من المترددين على المستشفى، وخدمتهم فى أسرع وقت ممكن.

أول المستشفيات التى زارتها «الوطن»، داخل المجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة، مستشفى الأسنان، الذى يضم 50 عيادة متخصصة، بينها عدد من العيادات المخصصة لاستقبال المدنيين فقط، فضلاً عن 3 غرف عمليات، بينها غرفة عمليات مجهزة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال.

مدير مستشفى الأسنان: ميكنة كاملة للخدمة.. ونقدم الخدمات العادية والطوارئ للمرضى جميعاً

اللواء طبيب أحمد أمين مصيلحى، مدير مستشفى الأسنان فى «مجمع كوبرى القبة»، يقول إنّ المستشفى يقدم خدمات متكاملة للأطفال حتى كبار السن، مع إجراء تقويم وجراحات، فضلاً عن عيادات تكميلية للوجه والفكين، إلى جانب إنشاء «معمل ديجيتال» جديد فى المستشفى لتنفيذ أحدث التركيبات الرقمية فى مجال الأسنان بأعلى درجات الكفاءة.

وأوضح لـ«الوطن»، أن المريض يتم تصويره فى العيادة الموجود بداخلها، ثم يصل الملف إلكترونياً بالكامل إلى المعمل، ليحصل على تركيبة الأسنان الخاصة به فى نفس اليوم، أو اليوم الذى يليه، الأمر الذى أسهم فى القضاء على قوائم انتظار التركيبات الموجودة فى المستشفى.

وبسؤال اللواء طبيب أحمد أمين مصيلحى عن أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، قال إنها أقل كثيراً فى الكشف والعلاج من الخدمة العلاجية المُقدمة بنفس الجودة من الخارج، لافتاً فى الوقت ذاته إلى استقدام خبراء أجانب من دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا لخدمة الحالات الصحية التى تحتاج لتدخل طبى، وأشار إلى وجود 4 قاعات محاضرات داخل مستشفى الأسنان فى مجمع كوبرى القبة، والتى تُستغل فى تنظيم الفعاليات العلمية، فضلاً عن تدريب الحاصلين على الدكتوراه والأستاذية على أحدث ما توصل إليه العلم ضمن منظومة التعليم الطبى المستمر.

وعن الفارق فى الخدمة العلاجية المقدمة بين المدنيين والعسكريين، قال إنه لا يوجد فارق، فما يقدم للواء يقدم للمدنى؛ سواء عمليات كشف أو استخدام أحدث الأجهزة، فضلاً عن الجراحات، وحول مواعيد العمل فى مستشفى الأسنان بـ«كوبرى القبة»، قال إن العمل يبدأ من الساعة 8:30 صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، عدا حالات الطوارئ، يتم استقبالها طوال اليوم، مع تخصيص عدد من الأطباء لتلك الحالات، موضحاً أن من بين الحالات الطارئة من يصاب بعدم القدرة على النوم ليلاً بسبب وجع «الضروس» مثلاً، أو الحوادث.

وبالانتقال إلى مستشفى الرمد، الذى يضم عدة طوابق، اصطف الراغبون فى الحصول على الخدمة، لكن دون تذمر، نظراً لترتيب دخول المرضى بشكل منظم، مع حصولهم على الخدمة فى أسرع وقت ممكن، ويقول اللواء طبيب إيهاب يعقوب، مدير مستشفى الرمد فى المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، إنّ المستشفى هو أكبر مستشفى للعيون فى مصر، تم إنشاؤه عام 2010 على 5 أدوار، ويقدم الخدمة العلاجية للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

مدير «الرمد»: نقدم جميع التدخلات الخاصة بطب وجراحة العيون حتى «الليزك» و«الفيمتو ليزك»

ويوضح مدير مستشفى الرمد فى «كوبرى القبة»، لـ«الوطن»، أن المستشفى يضم 5 غرف عمليات حال الحاجة، فضلاً عن خدمات مثل «الليزك»، و«الفيمتو ليزك»، وفحوصات الموجات الصوتية على العين، والأشعة المقطعية الضوئية، وقياس كهربية شبكية العين والعصب البصرى، مشدداً على تنظيم مؤتمرات علمية بصفة دورية فى المستشفى بهدف تبادل الخبرات مع نخبة من الأطباء المصريين والأجانب، وحرصاً من إدارة المستشفى على تطبيق منظومة التعليم الطبى المستمر.

ولفت إلى أن المجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة أصبح مكاناً معتمداً لإجراء امتحانات الزمالة البريطانية فى تخصص العيون، وحصل على إشادة الجانب البريطانى كأفضل جهة لعقد تلك الامتحانات فى العالم خارج بريطانيا، موضحاً أن هذا الأمر بمثابة خدمة جيدة للأطباء المصريين لتوفير تكاليف وجهد ووقت السفر للخارج، مع خضوع عدد من الأطباء من دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لهذا الاختبار داخل «مستشفى كوبرى القبة».

وعن الخدمات المُقدمة للمدنيين داخل المستشفى، قال إنه يتم استقبالهم على مدار الـ24 ساعة، مع تقديم نفس الخدمات المقدمة للعسكريين لهم بسعر مناسب.

مدير «القلب»: نقدم أعلى درجات الجودة وبأسعار منافسة للقطاع الاستثمارى وحتى التأمين الصحى

وبالانتقال إلى «مستشفى القلب»، يقول اللواء طبيب باسم عبدالحميد، مدير مستشفى القلب فى المجمع الطبى بكوبرى القبة للقوات المسلحة، إن المستشفى يضم جميع تخصصات القلب، ويجرى جميع الفحوصات الخاصة بكهرباء القلب، والقساطر، والرنين المغناطيسى على القلب والشرايين، والتخصصات العادية، فضلاً عن علاج الضيق المزمن فى الشرايين التاجية، وعلاج الصمام الأورطى، وباقى التدخلات الطبية فى مجال طب وجراحة القلب.

ويضيف مدير مستشفى القلب فى المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، لـ«الوطن»، أنه لا يوجد تخصص طبى معروف عالمياً فى مجال طب وجراحة القلب إلا ويوجد داخل المستشفى، الذى يقدم خدماته للمدنيين والعسكريين على السواء، دون أى تفرقة، وبأسعار تنافس كثيراً الخدمات المقدمة فى القطاع الصحى الاستثمارى، أو حتى التأمين الصحى، موضحاً أن مستشفى القلب يضم عدداً من الأقسام بينها قسم الأبحاث النافذة مثل القساطر القلبية، والأبحاث غير النافذة وتضم الأشعات، فضلاً عن قسم جراحة القلب والصدر والتخدير، وقسم العناية المركزة لرعاية القلب، والمسح الذرى لعضلة القلب، ووحدة رنين مخصصة للقلب، وقساطر جديدة تشمل كهرباء القلب.

وأشار إلى أن الأطباء العاملين فى مستشفى القلب بالمجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة هم مجموعة من الاستشاريين فى مستشفيات القوات المسلحة وكلية الطب فى القوات المسلحة، موضحاً أن المستشفى هو الشق التعليمى لأطباء «الكلية» فيما يتعلق بالقلب، لافتاً إلى حرص المستشفى على تنظيم مؤتمر سنوى، تحت مسمى «مؤتمر القلب لأطباء القوات المسلحة»، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للقلب، فضلاً عن وجود تعاون مستمر بين المستشفى وجميع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المتميزة فى مجال طب وجراحة القلب لنقل كل ما هو جديد للمريض المصرى.

واصطحب اللواء طبيب باسم عبدالحميد محرر «الوطن» فى جولة ميدانية داخل قسم القساطر وغرف العمليات، أظهرت وجود أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال طب وجراحة القلب داخل المستشفى، فضلاً عن وجود 8 أسرّة للرعاية المركزة للمرضى، بحيث يوجد كل مريض بمفرده داخلها لضمان الخصوصية له، إلى جانب غرف الرعاية المركزة العادية، وغرف إقامة المرضى أيضاً.

وأوضح مدير مستشفى القلب فى المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة أن المستشفى حريص على تلبية كل احتياجات المرضى، وأن طاقته الاستيعابية الحالية تستوعب كل المرضى المترددين عليه، والزيادات المتوقعة فى المستقبل القريب، لافتاً إلى التوسع وتطبيق أحدث ما وصل إليه العلم لخدمة ورعاية المريض المصرى، وذلك تحت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة، وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وقادة ومسئولى المجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة.