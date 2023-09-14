«الشعب الديمقراطي»: ندعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة لاستكمال الإنجازات

أكد المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الحزب سيدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيعمل خلال الفترة الحالية على عقد اجتماعات مكثفة لبحث سبل دعم الحملة الانتخابية المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

حزب الشعب الديمقراطي يعلن دعم السيسي

وقال خالد فؤاد في تصريحاته لـ«الوطن»، إن دعمنا للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء لاستكمال طفرة الإنجازات التي ألحقت بالبلاد خلال العشر سنوات الأخيرة إذ شهدت مصر تنمية مستدامة غير مسبوقة بكافة قطاعات الدولة المختلفة.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي، قائلا: «المشروعات القومية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية من شبكات طرق ومحطات توليد الطاقة النظيفة وإنشاء مدن عمرانية جديدة جميعها تهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطن البسيط وجني ثمارها يتطلب المزيد من الوقت لحين الانتهاء من تنفيذها».

دور بطولي في ثورة 30 يونيو

وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطي: «وذلك فضلا عن العمل البطولي الذي قام به في ثورة 30 يونيو حينما كان وزيرًا للدفاع إذ انتصر لإرادة الشعب ملبيا كافة مطالب الجماهير المحتشدة بالشورع والتي كانت تطالب برحيل جماعة الإخوان عن سدة الحكم».