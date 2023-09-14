مدير «مجمع كوبري القبة»: نستقبل المدنيين على مدار الـ24 ساعة بـ«أسعار رمزية» (حوار)

أكد اللواء طبيب سيد حسين عبدالحليم، مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة، أن التعليمات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، هى ضرورة تقديم الخدمة للعسكريين والمدنيين على التوازى؛ بحيث لا تؤثر خدمة المدنيين على الخدمات المقدّمة للعسكريين.

وأضاف مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة، فى حوار لـ«الوطن»، أنه تم إنشاء أول معمل ديجيتال للأسنان فى المجمع، مما أدى إلى القضاء على قوائم انتظار تركيبات الأسنان، وبعدما كانت تمتد لأشهر أصبحت تتم فى ساعات فقط.

وأشار إلى أنه يتم استقدام أفضل الخبراء الأجانب فى عدة تخصّصات، ويتم دعم المبادرات الصحية الرئاسية وعلاج شباب المجندين من فيروس سى وجميع المستشفيات العسكرية مفتوحة لأسر الشهداء فى جميع التخصّصات، وهناك 36 قاعة محاضرات داخل المجمع الطبى لتقديم الجانب النظرى لطلبة الكليات.. وإلى نص الحوار:

يعتبر المجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة من أكبر المنشآت الطبية.. مَن الذين تقدمون لهم الخدمة العلاجية؟

- نقدم الخدمة لجموع المصريين، سواء العسكريون بداية من الجندى إلى اللواء، إضافة إلى عائلات العسكريين، بجانب تقديم الخدمات للمدنيين دون تفرقة.

وما الذى يضمه المجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة؟

- يضم مستشفيات الباطنة، والقلب، والجراحة، والأسنان، والرمد، والكلى، والطوارئ والاستقبال، ومراكز التخاطب، والعلاج بالأكسجين، والسموم، والأشعة الحركية، والجهاز الهضمى والمرىء.

وما أحدث عمليات التطوير والتحديث فى المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة؟

- تم تطوير وتحديث مستشفى الأسنان، وهو الأمر الذى أدّى إلى القضاء على قوائم انتظار تركيبات الأسنان؛ فبعدما كانت شهوراً، أصبح أخذ المقاس والتركيب خلال ساعات، بفضل الدعم الذى يوليه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بإنشاء أول معمل ديجيتال للأسنان فى مصر.

وما المنشآت التى تم تحديثها فى «المجمع الطبى» مؤخراً؟

- تم تطوير مستشفى القلب، وإمداده بأحدث الأجهزة، ورفع كفاءة المستشفى والأجنحة بأغلب الرعايات المركزة الموجودة، فضلاً عن تطوير مستشفى الجراحة بالكامل، وتحديث الأجهزة وتطويرها فى كل الأقسام داخله، وغيرها.

اللواء طبيب سيد عبدالحليم لـ«الوطن»: توجيهات لضمان عدم تأثير خدمات المدنيين على العسكريين.. ونعالج من الجندى إلى اللواء

لدى دخولنا «المجمع».. وجدنا إعلاناً عن «عيادات مسائية» لاستقبال المدنيين.. فما دورها؟

- نحن فى المجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة نستقبل المدنيين على مدار الـ24 ساعة، سواء فى العيادات الصباحية والطوارئ، أو العيادات المسائية، وذلك بأسعار رمزية مقارنة بالخدمة ذاتها التى يحصلون عليها فى الخارج، فضلاً عن خدمة شريحة كبيرة فى التأمين الصحى، والمتعاملين مع وزارة التضامن الاجتماعى، وبالفعل يأتى لنا مواطنون من مختلف المحافظات لتلقى الخدمات العلاجية وليس سكان المنطقة فحسب.

وما أبرز التوجيهات الصادرة لكم بشأن علاج المدنيين؟

- فى كل اللقاءات التى تتم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يؤكدان ضرورة تقديم الخدمة للعسكريين والمدنيين على التوازى؛ بحيث لا تؤثر خدمة المدنيين على الخدمات المقدّمة للعسكريين، وهو ما يجرى على أرض الواقع.

وماذا عن استقدام الخبراء الأجانب من الخارج؟

- تعمل إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة على وضع «خطة خبراء» ويتم التصديق عليها من القائد العام للقوات المسلحة، ليتم توفير خبراء فى كل التخصّصات لخدمة العسكريين والمدنيين على السواء، مع الكشف بسعر رمزى للمدنيين، وهناك بالفعل إقبال كبير فى تخصّصات المخ والأعصاب والعيون وغيرها.

وماذا عن الخدمات المقدّمة لمصابى العمليات الحربية؟

- الأمور والأوضاع مستقرة حالياً، ولكن هناك توجيهاً دائماً من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بتقديم أفضل خدمة علاجية ممكنة للمصابين من الجندى إلى اللواء، والمحاربين القدماء، وهناك توجيه باستقدام أفضل الخبراء الأجانب لمصابى العمليات حال الحاجة.

وماذا عن خدمة أسر الشهداء؟

- جميع المستشفيات العسكرية مفتوحة لهم، فى جميع التخصّصات، وأذكر هنا أن حرم شهيد برتبة صف ضابط التقت الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكانت لها شكوى طبية، وبعدها بساعات قليلة كانت موجودة لدينا.

وهل يعمل «أطباء مكلفون بالصفة العسكرية» فى «مجمع كوبرى القبة»؟

- نعم، هناك عدد كبير من المكلفين، سواء الأطباء والصيادلة، ويتم تدريب وتعليم طلبة كلية الطب فى القوات المسلحة خلال فترتى الامتياز والنواب داخل المستشفى، وهناك أكثر من 36 قاعة محاضرات فى المستشفيات داخل المجمع الطبى، لتقديم الجانب النظرى لطلبة الكليات، فضلاً عن الجانب الإكلينيكى على مدار العام.

وما دور المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة فى المبادرات الصحية الرئاسية؟

- نحن داعمون أساسيون لتلك المبادرات، فاشتركنا فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار فى تخصّصات القلب والصدر والعيون، مما ساعد فى انحصار قوائم الانتظار، فضلاً عن المشاركة فى عدد من القوافل الطبية العلاجية فى جميع التخصّصات، ونسعى للحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية، حتى يكون المجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة قادراً على تقديم الخدمات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فور تطبيقها فى محافظة القاهرة.

نعالج شباب المجندين من فيروس سى

وماذا عن مبادرة «فيروس سى»؟

- كنا من أوائل الجهات بالدولة فى تنفيذها، وحتى قبل إعلانها؛ فكانت تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يتم الفحص للشاب المتقدّم للتجنيد، وحال اكتشاف إصابته بفيروس سى؛ فإنه يتم العلاج بالمجان تماماً.

«حجز أون لاين»

سنعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل إمكانية حجز المدنيين والعسكريين للكشف فى العيادات المسائية داخل المجمع الطبى للقوات المسلحة فى كوبرى القبة «أون لاين»، عبر الموقع الإلكترونى للمجمع، ولحين إتمام هذا الأمر؛ فإنه يتوافر فرد من العلاقات العامة فى المستشفى للحجز للمواطن لدى وصوله إلى المجمع فى أى وقت.