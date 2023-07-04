محافظ السويس: تكلفة إنشاء المجمع الطبي 4 مليارات جنيه

قال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إن قطاع الصحة بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في المراكز الطبية المتميزة بعد تطويرها، لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، في مختلف التخصصات، على مستوى المحافظة.

واستعرض محافظ السويس، خلال اللقاء مع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد ذكي الوحش، وكيل لجنة الصحة استعدادات السويس للبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة عقب افتتاح المجمع الطبي الجديد بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل في السويس.

وأشار إلى أن محافظة السويس شهدت إنشاء المجمع الطبي الجيد والذي يعد هو الأكبر بمنطقة القناة وسيناء، بتكلفة 4 مليارات جنيه، وتم اختيار موقعه المتميز على مساحة 35 ألف متر مربع، ويتوسط السويس المدينة حيث يقع المجمع الطبي على ملتقى الطرق الرئيسية ليخدم الحالات الطارئة والحوادث على طريق السويس - القاهرة والسويس - السخنة، ويضم تخصصات طبية لم تكن متوافرة في السويس من قبل.

ولفت إلى أن المجمع الطبي المنتظر افتتاحه خلال العام الجاري ، يتضمن المشروع 427 سرير، و 110 سرير عناية مركزة و70 سرير غسيل كلوي و54 حضانة أطفال، 64 عيادة خارجية ويقام المجمع الطبي في مدينة 24 أكتوبر على مساحة 35 ألف متر مربع، بتكلفة 4 مليار جنيهاً وهو يمثل مركز الخدمات الطبية لمشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب تطوير 26 مركز طبي و3 مستشفيات هي الصدر وحوض الدرس ومبني اللجان المتخصصة.

وأوضح أن الوضع الصحي كان مترديا في السويس قبل 5 سنوات، ولم تكن مستشفيات المحافظة تستوعب حالات الحوادث الكبيرة، بسبب نقص الإمكانيات الطبية والتجهيزات، فضلا عن عدم توافر بعض التخصصات الطبية مثل الأوعية الدموية، والقسطرة القلبية، موضحاً أنه قد ارتفع مستوى الخدمة الطبية، حيث جرى تطوير مبني الجهاز الهضمي والفندقي ومبني الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات، وتطوير مستشفى السويس العام بالكامل وانشاء قسم للقسطرة القلبية، يخدم أهالي السويس.

كما جرى تطوير مستشفى الصدر، وهي واحدة من اقدم المستشفيات بالسويس، وتمهيدا لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهو مستشفى تخصصي خاص بعلاج حالات الصدر والدرن، وصرف العلاج ومتابعة الحالة الصحية لمرضى الصدر.