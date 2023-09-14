رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعد ساعات من انتشال رضيعة في ليبيا.. إنقاذ عجوز عالقة منذ 4 أيام (فيديو)

كتب:

أحمد حامد دياب
09:37 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
مدينة درنة الليبية

مدينة درنة الليبية

تمكن رجال الإنقاذ في ليبيا، قبل قليل، من إنقاذ عجوز ليبية كانت عالقة أعلى أحد البنايات المتضررة من الفيضانات التي اجتاحا مناطق في شرق البلاد، بسبب انهيار عدد من السدود في وادي درنة، نتيجة العاصفة دانيال، التي ضرب السواحل الشرقية لليبيا يوم الاثنين الماضي.

العثور على رضيعة تبكي تحت الانقاض

وفي سياق متصل، عثر رجال الإنقاذ على طفلة رضيعة حديثة الولادة، مقطوعة الحبل السري، وهي تبكي تحت التراب والمياه  بين الأنقاض، التي خلفتها الفيضانات الناجمة عن العاصفة المدمرة في ليبيا، إلا أنه لم يُعرف مصير أسرة الطفلة.

سباق مع الزمن لإنقاذ العالقين ودفن الجثث

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن من أجل انتشال العالقين، ونقل جثث الموتي الموجودة بين الركام، أو التي يلفظها البحر بين الحين والآخر.

وتسببت العاصفة دانيال في انهيار اثنين من السدود التي تحجز المياه في مدينة درنة، مما تسبب في وقوع آلاف القتلى والمصابين، وتشريد الآلاف ودمار البنية التحتية في المدينة، بعدما جرفت مياة الفيضان مئات البيوت وشوارع كاملة إلى البحر.

اقرأ المزيد:

تغير ملامح درنة الليبية بسبب الفيضان.. انهيار جسور وزوال أحياء سكنية

إسعاف ليبيا: انتشال عائلة بالكامل على قيد الحياة من تحت الأنقاض في درنة

وزير الداخلية الليبي: نتلقى عشرات البلاغات يومياً عن مفقودين في درنة

تهديدات غير متوقعة تواجه فرق الإنقاذ وأهالي درنة.. مخلفات حرب حية وخطيرة
بقلم أحمد حامد دياب