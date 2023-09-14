بعد ساعات من انتشال رضيعة في ليبيا.. إنقاذ عجوز عالقة منذ 4 أيام (فيديو)

تمكن رجال الإنقاذ في ليبيا، قبل قليل، من إنقاذ عجوز ليبية كانت عالقة أعلى أحد البنايات المتضررة من الفيضانات التي اجتاحا مناطق في شرق البلاد، بسبب انهيار عدد من السدود في وادي درنة، نتيجة العاصفة دانيال، التي ضرب السواحل الشرقية لليبيا يوم الاثنين الماضي.

العثور على رضيعة تبكي تحت الانقاض

وفي سياق متصل، عثر رجال الإنقاذ على طفلة رضيعة حديثة الولادة، مقطوعة الحبل السري، وهي تبكي تحت التراب والمياه بين الأنقاض، التي خلفتها الفيضانات الناجمة عن العاصفة المدمرة في ليبيا، إلا أنه لم يُعرف مصير أسرة الطفلة.

*سبحان الله معجزة حقيقية وسط فيضانات ليبيا*

العثور على رضيع بحبله السري حيث يبدو ان الام جهضت به في هول المصيبة ولم يتم العثور عليها ولكن المعجزة ان الطفل لا زال على قيد الحياة وبصحة جيدة وسط تلك الفيضانات !!



*سبحانك ربي ما ألطفك وأعظمك* ♥️ pic.twitter.com/jIgVe2WVh8 — mo7sin (@mo7sin2030) September 14, 2023

سباق مع الزمن لإنقاذ العالقين ودفن الجثث

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن من أجل انتشال العالقين، ونقل جثث الموتي الموجودة بين الركام، أو التي يلفظها البحر بين الحين والآخر.

وتسببت العاصفة دانيال في انهيار اثنين من السدود التي تحجز المياه في مدينة درنة، مما تسبب في وقوع آلاف القتلى والمصابين، وتشريد الآلاف ودمار البنية التحتية في المدينة، بعدما جرفت مياة الفيضان مئات البيوت وشوارع كاملة إلى البحر.