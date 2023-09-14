إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة بطريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة في البحيرة

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «بدرية إبراهيم فراج، 44 سنة، سلامة خميس فراج، 48 سنة، محمد سلامة خميس، 7 سنوات جميعهم مصابون بجروح وكدمات بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.