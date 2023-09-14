ملك المغرب يطلق مساعدات عاجلة بقيمة 30 ألف درهم لكل أسرة متضررة

كشفت المملكة المغربية، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج عاجل لإعادة إيواء المتضررين من زلزال ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي، بلغت قوته 7 درجات، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي.

وأوضحت النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء، أنها ستعمل على 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا على مستوى خمسة أقاليم متضررة من الزلزال، على أن تضم النسخة الأولى، مبادرات عاجلة للإيواء المؤقت، في مباني مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في ساحات استقبال مهيأة وتتوفر فيها كل المرافق الضرورية.

وستعمل الدولة المغربية على مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي (2.9 ألف دولار) «نحو 90 ألف جنيه» للأسر المعنية بالبرنامج.

قيمة المساعدات لمن انهارت منازلهم

ويتضمن البرنامج، اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت كليا، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

الزلزال الأقوى منذ قرن

وضرب المغرب زلزال بشدة 7 ريختر في يوم 8 سبتمبر وهو الأشد في البلد منذ قرن، وقد سجل وفيات وإصابات أكثر من 5000 شخص.