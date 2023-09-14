مدير مستشفى سوسة بليبيا يناشد مؤسسات العالم بإرسال معدات طبية: الوضع حرج

على مدار 4 أيام، منذ هبوب عاصفة دانيال على ليبيا، حظيت مدينة درنة باهتمام إعلامي كبير، إلا أن المسؤولين في مدينة سوسة وهي إحدى المدن بشرق ليبيا، ناشدوا المسؤولين والمؤسسات الدولية والرسمية بإرسال فرق إنقاذ ومعدات طبية لإنقاذ الضحايا وانتشال الجثث من الشوارع.

رائحة الجثث في كل مكان

وأكد مازق الفرجاني، مدير مستشفى سوسة الليبية، أن الوضع كارثي في المدينة، بسبب انقطاع التيار الكهرباء والمياه عن المدينة بسبب تضرر محطة التحلية التي تشكل المصدر الوحيد المغذي للمياه للمنطقة، وفق تقرير وكالة الأنباء الليبية.

وأضاف أن رائحة الجثث انتشرت في الجو، مضيفًا أنه تم انتشار 15 جثة من ضحايا الفيضانات في ليبيا، تم التعرف على 12 شخص منهم، بينما الجثث الثلاث الأخرى لا تزال مجهولة الهوية.

ووصل عدد المفقودين وفق البلاغات الرسمية المقدمة نحو 47، بينما وصل عدد المصابين نحو 50 شخص حالتهم ما بين حرجة ومتوسطة، موضحًا أن بعض المصابين تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفى، فيما لا يزال البعض يعاني داخل غرف العمليات في ظل نقص حاد في المعدات واللوازم الطبية ومواد الإسعافات الأولية.

وأكد أنه حتى الآن فعمليات انتشال الجثث تتم من خلال الأهالي وشباب المدينة، وطالب الجهات المسئولة بإرسال فرق متخصصة مزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة لانتشال الجثث من البحر وإخراج العالقين من تحت الأنقاض.

إعصار دانيال في ليبيا خلف ألفي جثة في البحر

وتُبذل جهود مضنية لانتشال جثث شحايا العاصفة دانيال، أكد سالم النعاس، المتحدث باسم الهلال الأحمر، إن الفيضانات في ليبيا التي حدثت بسبب العاصفة ألقت بنحو ألفي جثة بالبحر، بسبب الرياح القوية.

ومع استمرار جهود الإنقاذ لا يزال نحو 250 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة ملحة في المناطق الأكثر تضررًا، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الكارثة تسببت بأضرار في 2200 مبني، كما تسببت في غمر مدينة سوسة مياه السيول ووصف الوضع فيها بـ«الحرج».