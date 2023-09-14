حكومة المغرب تقرر اقتطاع شهر من رواتب الوزراء لصالح ضحايا الزلزال

كشفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن إجراء عاجل بشأن رواتب الوزراء في الحكومة، عملا بنص الفصل 40 من الدستور المغربي، بحسب وكالة الأنباء المغربية وصحيفة «هسبرس» المغربية.

نص هام في الدستور المغربي

وينص الفصل 40 من الدستور المغربي على أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.

أزمة تضرب المغرب

وبناء على الأزمة الحادثة في المغرب عقب الزلزال المدمر، فقد قررت الحكومة المغربية، أن يساهم الوزراء، والوزراء المنتدبون، والمندوبان الساميان، والمندوب العام، والمندوب الوزاري، بأجر شهر، تُقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.

مشاركة من مختلف الموظفين

وسيساهم أيضا، موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو من يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.

زلزال ضرب المغرب

وضرب المغرب زلزال شدته 7 ريختر مساء الجمعة 8 سبتمبر وخلف آلاف القتلى والمصابين وأعلنت البلاد الحداد 3 أيام وسمحت بمساعدات من رجال الإنقاذ.