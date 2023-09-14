سبب تحول مياه البحر للون البني في ليبيا وتأثيرها على مصر.. الأرصاد توضح

بعد تحول مياه البحر في ليبيا للون البني بسبب إعصار دانيال.. هل يمكن أن تنتقل للسواحل المصرية؟

كشف الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، عن أسباب تغير لون مياه البحر المتوسط أمام الشواطئ الليبية إلى اللون البني، بعد العاصفة التي ضربت البلاد وتسببت في وقوع آلاف الجرحى والمصابين وشردت الآلاف.

سبب تغير لون المياة للون البني

وأوضح خبير الأرصاد الجوية، في تصريح لـ«الوطن»، أن تغيير لون مياه البحر المتوسط يرجع لسرعة رياح العاصفة التي ضربت ليبيا، لافتًا إلى أن سرعة الرياح وصلت إلى 100 كيلومتر في الساعة، مشيرًا أن الرياح تسببت في ارتفاع الأمواج لـ6 أمتار.

وأشار إلى أن هذه الرياح الشديدة والأمواج العاتية، تسببت في حدوث تقلب للطين والأتربة الموجودة في قاع البحر لتطفو على السطح، لافتًا إلى أن الفيضانات الكبيرة وارتفاع مستوى المياه لـ4 أمتار في شوارع درنة تسبب في انتقال المياه من اليابسة للبحر، وهي محملة بالأتربة والرمال والشوائب، وأن ذلك أدى لتغير لون مسطح البحر المتوسط في الشواطئ المواجهة لدولة ليبيا.

الشواطئ المصرية آمنة ولن تتأثر

ونفى خبير الأرصاد إمكانية انتقال هذا اللون للشواطئ المصرية المتاخمة لليبيا وشواطئ الساحل الشمالي، مشددًا على انتهاء المنخفض الجوية وتغير حركة الرياح، مؤكدًا أن شواطئ البحر المتوسط أمام مصر ومنطقة الساحل الشمالي لن تتأثر بتغير لون المياه إلى اللون البني.

وتسببت عاصفة دانيال في وقوع آلاف القتلى والجرحى وتشرد الآلاف وانهيار أحياء وشوارع كاملة، حيث تسببت العاصفة في تدمير أحد السدود التي تحمي مدينة درنة من الفيضانات مما تسبب في دمار ثلث المدينة تقريبًا في كارثة إنسانية ضخمة.