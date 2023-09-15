نفاد تذاكر حفل حمزة نمرة في باريس

أعلن الفنان حمزة نمرة عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» نفاد تذاكر حفله في باريس اليوم الذي يقدمة للجاليات العربية هناك.

ويأتي حفل حمزة نمرة في باريس ضمن سلسلة الحفلات التي يقدمها في عدد من البلاد الاجنبية احتفالا بألبوم رايق.

حفل حمزة نمرة في شيكاغو

حقق حمزة نمرة نجاحا كبيرا في حفله الأخير بشيكاغو ضمن سلسلة الحفلات التي يقيمها احتفالا بألبوم رايق.

وأعرب نمرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادته بنجاح حفله في شيكاغو ينشر من الحفل معلقا: «شكرا علي هذا الحدث الذي لا ينسى، لايمكنني الانتظار لرؤيتكم مرة أخرى».

ألبوم رايق لحمزة نمرة

وحقق ألبوم رايق للفنان حمزة نمرة نجاحا إذ تصدرت عدد من أغانية التريند وكان أبرزها أغنية «رياح الحياة» وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.