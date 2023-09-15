زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا.. لقاء مع بوتين وتفقد مصنع للطائرات

قالت وسائل إعلام روسية، إن زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، زار مصنعًا للطيران في أقصى الشرق الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وكالة أنباء «تاس» الروسية، قال في وقت سابق، إن زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون»، وصل مدينة كومسومولسك نا أموري في إقليم خاباروفسك في أقصى شرق روسيا، بعدما عقد قمة نادرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول الأربعاء في قاعدة فوستوشني الفضائية.

مصنعان للطائرات بمدينة كومسومولسك نا أموري الروسية

ويوجد في مدينة كومسومولسك نا أموري في إقليم خاباروفسك، مصنعان للطائرات يوري جاجارين كومسومولسك أون أمور، وياكوفليف المعروف باسم إيركوت، وينتج الأول طائرات حربية متقدمة، طائرات «سو 35 و57»، بينما الثاني ينتج طائرات ركاب للمسافات القصيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار في وقت سابق، إلى أن زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون»، سيسافر إلى مدينة «كومسومولسك نا أموري» الروسية، لزيارة مصنع طائرات ثم يتوجه إلى فلاديفوستوك لمشاهدة الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

أمريكا تحذر كوريا الشمالية

وأمس الخميس، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، كوريا الشمالية من أن دعمها للأسلحة لروسيا لن يطيل أمد الأزمة الأوكرانية فحسب، بل سيكون بمثابة الانضمام المباشر إلى قتل الأوكرانيين الأبرياء، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام كورية جنوبية.