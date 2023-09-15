رابط نتيجة رياض الأطفال في محافظة القاهرة.. اعرف خطوات الحصول عليها

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن رابط نتيجة رياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024، في تنسيق المرحلة الأولى، موضحة مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها جيدًا للطلاب المقبولين.

طرق الحصول على نتيجة رياض الأطفال

- الدخول على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

- الضغط على زر «استعلام النتيجة».

- قراءة التعليمات الخاصة بالنتيجة جيدا.

- كتابة الرقم القومي للطفل.

- الضغط على زر «بحث».

- الحصول على النتيجة مباشرة.

قواعد التقديم بعد ظهور نتيجة رياض الأطفال

- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائيًا.

- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

- ممنوع منعًا باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

ونوهت المديرية، عبر موقعها الإلكتروني، بأنّ هناك عددًا من التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية «المرحلة الأولى من رياض الأطفال» وهي متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط، ولا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم، مؤكدة أنّه لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقياً أو إلكترونياً.