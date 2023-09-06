إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 15 سبتمبر الجاري

أكدت محافظة القاهرة، إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق رياض الأطفال 15 سبتمبر الجاري بالرقم القومي، مطالبة أولياء الأمور بمتابعة النتيجة على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، وبعدها يقدم ولى الأمر الأوراق المطلوبة للمدرسة المرشح لها الطفل.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه بالتنسيق مع مديرية التعليم بالمحافظة يجرى تقديم العديد من الخدمات التعليمية على الموقع الإلكترونى للمحافظة من هنا؛ وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور ومنها إعلان نتائج السنوات الدراسية، وبيان النجاح للطالب.

نتيجة التحويلات المدرسية

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه جرى غلق باب التحويلات المدرسية لعام 2023-2024، وعلى الطلاب وأولياء الأمور متابعة نتيجة التحويل على البوابة الإلكترونية للمحافظة، والتقديم يكون خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعد التحويل لاغيا، وكل البيانات المدونة في استمارة التحويل المدرسي تكون مسؤولية ولي الأمر، والأولوية للطلاب الأخوة والأعلى في درجات، وشددت على المواطنين عدم دفع أي مبالغ تحت بند تبرعات وخلافه في أعمال التحويلات المدرسية وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وناشدت محافظة القاهرة، أولياء الأمور بالحصول على الخدمات التعليمية من الموقع الإلكتروني توفيرا للوقت والجهد؛ وذلك لمسايرة خطة الدولة في التحول الرقمي.