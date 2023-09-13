«أزهرية الإسكندرية»: انتهاء التقديم لمرحلة رياض الأطفال غدا

تفقد الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية، اليوم الاربعاء، سير العمل بإدارتي شرق والمنتزه، في إطار متابعة سير العمل في قبول المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال الذين لم يقبلوا في التقديم الإلكتروني، حيث تنتهى تقديم الطلبات غدا الخميس.

«أزهرية الإسكندرية» تهيب بأولياء الأمور سرعة التقديم

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية، في بيان اليوم، أنه تم التأكيد على مديري الإدارات بضرورة تيسير الأمور على أولياء الأمور، والعمل على استيعاب كل من تتوفر فيه الشروط حتى انتهاء الموعد المحدد، مهيبا بأولياء الأمور ضرورة التقدم لأبنائهم قبل انتهاء الموعد المحدد من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال الأزهرية

- كشف طبي معتمد من التأمين الصحي الولد أو البنت من الأمراض المعدية.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة كمبيوتر.

- أصل بطاقة ولى الأمر للاطلاع عليها و3 صور لها.

- 4 صور من شهادة ميلاد الطالب.

- عدد 5 أظرف يكتب أعلاها عنوان الطالب المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

- عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6.

- تقديم طلب التحاق مدموغ.