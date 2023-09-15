نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 بالرقم القومي في القاهرة والمحافظات، من بين النتائج التي تهم قطاع كبير من أولياء الأمور في الوقت الحالي، وذلك مع إعلان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تفاصيل النتيجة وقواعد التعامل معها في حال القبول أو الرفض وذلك للقاهرة تحديدا التي كان موعدها بالحادية عشرة مساءً، على أن تظهر باق المحافظات تباعا.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024.. بالرقم القومي في القاهرة والمحافظات

وعن طريق الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 بالرقم القومي في القاهرة والمحافظات، اتباع مجموعة من الخطوات التالية، وهي:

- الدخول على موقع بوابة الخدمات التعليمية لمحافظة القاهرة،:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten?fbclid=IwAR38No0i76rhTxkym8vSsD3UzwASIn9GVw5cxUTcA8dtsHs0hOX3xdUs5E4

- اختيار الاستعلام عن نتيجة القبول.

- كنابة الرقم القومي للطالب.

- الضغط على استعلام.

- ستظهر نتيجة تنسيق رياض الأطفال للطالب بالقبول أو عدم القبول في المرحلة الحالية.

وفيما يخص باق المحافظات، تظهر تباعا ويتم إعلانها عبر كل صفحة كل محافظة.

نصائح مع قبول نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024

وعقب الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024.. بالرقم القومي في القاهرة والمحافظات، هناك مجموعة من الأمور الواجب التأكد منها، بحسب ما كشفت عنه الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية بمحافظة القاهرة، عبر منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

- دفع المصروفات الخاصة بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة رياض الأطفال 2023 في القاهرة، وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائيا.

- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط

- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي

- ممنوع منعا باتا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول منها الطفل.

شروط عن عدم القبول بنتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024

وعند عدم القبول بنتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024.. بالرقم القومي في القاهرة والمحافظات، يمكن اتباع التالي:

1- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط.

2- معرفة أنه لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

3- معرفة أنه لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا