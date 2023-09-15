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محافظة القاهرة: سداد مصروفات رياض الأطفال خلال أسبوعين من إعلان النتيجة

كتب:

وائل فايز
09:45 ص | الجمعة 15 سبتمبر 2023
نتيجة رياض الأطفال بالقاهرة

نتيجة رياض الأطفال بالقاهرة

طالبت محافظة القاهرة أولياء أمور الطلاب والطالبات المقبولين في المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالقاهرة 2023-2024، بسداد المصروفات إما في المدرسة أو البريد خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة، وإلا سيلغى التقديم نهائيًا.

وأكدت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير المديرية على أولياء الأمور الدخول إلى الموقع الإلكتروني؛ للحصول على نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالقاهرة 2023-2024 على اللينك هنا

وأشارت إلى أنه بعد الحصول على نتيجة رياض الأطفال بالقاهرة بالرقم القومي يجب اتباع الشروط والتعليمات في حالة القبول برياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024 وهي كالتالي:

- سداد المصروفات بالمدرسة أوبالبريد خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيُلغى التقديم نهائيا.

- عدم قبول ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

- لا يوجد تعديل وتحويل بعد القبول بالتنسيق في العام الدراسي نفسه.

- ممنوع منعًا باتًا دفع أي مبالغ مالية أوتبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

في حالة عد القبول بالمرحلة الحالية يتم اتباع الآتي: 

- يجب متابعة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط.

- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

- لا يوجد حاليًا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيًا أو إلكترونيًا.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.