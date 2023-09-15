محافظة القاهرة: سداد مصروفات رياض الأطفال خلال أسبوعين من إعلان النتيجة

طالبت محافظة القاهرة أولياء أمور الطلاب والطالبات المقبولين في المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالقاهرة 2023-2024، بسداد المصروفات إما في المدرسة أو البريد خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة، وإلا سيلغى التقديم نهائيًا.

وأكدت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير المديرية على أولياء الأمور الدخول إلى الموقع الإلكتروني؛ للحصول على نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالقاهرة 2023-2024 على اللينك هنا.

وأشارت إلى أنه بعد الحصول على نتيجة رياض الأطفال بالقاهرة بالرقم القومي يجب اتباع الشروط والتعليمات في حالة القبول برياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024 وهي كالتالي:

- سداد المصروفات بالمدرسة أوبالبريد خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيُلغى التقديم نهائيا.

- عدم قبول ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

- لا يوجد تعديل وتحويل بعد القبول بالتنسيق في العام الدراسي نفسه.

- ممنوع منعًا باتًا دفع أي مبالغ مالية أوتبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

في حالة عد القبول بالمرحلة الحالية يتم اتباع الآتي:

- يجب متابعة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط.

- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

- لا يوجد حاليًا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيًا أو إلكترونيًا.