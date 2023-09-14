محافظة القاهرة تعلن تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوى الفني

أعلن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، النزول بتنسيق القبول بالثانوي الفني بالقاهرة «صناعي- تجاري- فندقي- زراعي» للعام الدراسي 2023/ 2024، بعد موافقة معالي محافظ القاهرة اللواء/ خالد عبد العال.

وأكد مدير المديرية في بيان له، أن النزول بالدرجات بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، قال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، إنّ العاصمة تضم 5813 مدرسة، بها 60 ألفا و910 فصول، منها 2807 بمدارس حكومية، و3006 بمدارس خاصة، مضيفا أنّ عدد المدارس المستهدفة للصيانة البسيطة 1301 مدرسة، وجرى الانتهاء من 1280 مدرسة، وجار الانتهاء من 21 مدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلى الانتهاء من مراجعة توصيلات الإنترنت للمدارس الثانوية، وعددها 1289 مدرسة، ومراجعة جاهزية حجرات السيرفر الموجودة داخل كل مدرسة للتأكد من عملها بكفاءة.