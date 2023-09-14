خفض درجات تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام بالقاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2023-2024 للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بدلًا من 225 درجة، وأن يكون القبول بفصول الخدمات 180 درجة بواقع 40 درجة أقل من الثانوي العام، وذلك في عدد من المدارس التي بها أماكن شاغرة في بعض الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لاستكمال أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي، واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنّه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، كي لا يتأثر سير العملية التعليمية.