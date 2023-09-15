استقرار سعر اليورو في البنوك اليوم الجمعة 15-9-2023

حافظ الجنيه المصري على ثباته أمام اليورو، اليوم الجمعة 15-9-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته مواقعها الرسمية على الإنترنت، حيث سجل سعر اليورو ما قيمته 33.22 جنيه للبيع، و33.11 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم في عدد من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، كما يلي:

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 32.77 جنيه للشراء، و33.16 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 33.09 جنيه للشراء و33.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما سجل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم 32.77 جنيه شراء، و33.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.27 جنيه للبيع و33.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية نجح اليورو في تسجيل سعر صرف اليوم 33.87 جنيه شراء و33.27 جنيه للبيع.