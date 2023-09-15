عاجل.. «الأنفاق» تعلن إجراء اختبارات مكافحة حريق في محطتين بالخط الثالث

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، تحديد موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق، وإنذار الحريق وسحب الدخان بمحطة الطريق الدائري كنموذج للمحطات العلوية بالمرحلة الثالثة «ب» من الخط الثالث للمترو، ومحطة السودان كنموذج للمحطات النفقية بالمرحلة الثالثة «ب» من الخط الثالث للمترو، الأحد المقبل من العاشرة صباحاً.

وتهيب الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات، وذلك في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب.