«النقل» تكشف تطورات العمل في المحطات الجديدة للقطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل، مستجدات أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة -العلمين - مطروح» وذلك في المسافة من محطة العلمين حتى محطة الإسكندرية بطول 120 كيلومتراً تقريباً.

محطة العلمين بالقطار الكهربائي السريع

يتضمن تنفيذ الخط الأول، تقدم الأعمال في عدد من المحطات منها محطة العلمين وهي محطة للقطار السريع، وتخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي وكذلك تقدم الأعمال في محطة الحمام وهي محطة إقليمية ستخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمالي، حيث تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي بالإضافة إلى محطة برج العرب إذ ستخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وأيضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي، وهي محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط، إذ أنَّها تتكون من 6 سكك.

تقدمت أيضاً الأعمال في محطة العامرية وفق تقرير لوزارة النقل، وهي محطة قطار سريع والتي يوجد بالقرب منها حوش التبادل مع القطار الديزل الحالي لخدمة ميناء الإسكندرية وأعمال نقل البضائع.

مركز للنقل الداخلي والخارجي

نوهت وزارة النقل، إلى تقدم الأعمال في المحطة النهائية للخط في الجهة الشرقية داخل مدينة الإسكندرية والقريبة من منطقة النزهة والتي تحتوي على مركز للنقل الداخلي والخارجي لمحافظة الإسكندرية، إذ تشمل هذه المحطة على عدد من أنواع المواصلات بها ومنها وسائل النقل العامة الداخلية وتاكسي الإسكندرية وموقف الأتوبيس.

وانتهت وزارة النقل، من أعمال طبقات الأساس بجسر القطار في بعض القطاعات تمهيدا لتسليمها لتحالف «سيمنز» العالمية و«أوراسكوم» و«المقاولون العرب» ليتمّ البدء في أعمال المرحلة الثانية والتي تشمل «فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية»، ليتمّ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية في المرحلة الثالثة وكذلك متابعة تقدم الأعمال في عدد من الأعمال الصناعية مثل كباري السيارات.

كما تمّ الانتهاء من كوبري «وادي النطرون - العلمين»، وجار الانتهاء من كباري «العميد وقاعدة محمد نجيب وبرج العرب - مطار برج العرب- محور القوص الغربي - مدينة مشارف - سيارات برج العرب» وكذلك 2 كوبري مسار بمنطقة مطار برج العرب.