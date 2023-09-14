أسعار الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس
كتب:
سعيد رمضان
11:01 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم
سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 14-9- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.
وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر التحديثات.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي
سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك «Cib»
سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع وفقاً لبنك cib
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية
سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع وفقا لبنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي
سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، وسجل 8.25 جنية للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي