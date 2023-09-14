استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-9-2023 في البنوك المصرية ببداية التعاملات أمام الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم، حسب ما كشفته البنوك رسمياً على مواقعها في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.18 جنيه للشراء.