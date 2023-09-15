أسعار الخضروات اليوم الجمعة 15-9-2023 في الأسواق.. البطاطس بـ9 جنيهات

تشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة 15-9-2023 في الأسواق استقراراً ملحوظًا، وذلك بعد تراجعها منذ عدة أيام بسبب وفرة المعروض الناتج عن موسم الحصاد في ظل توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات اليوم الجمعة 15-9-2023 وفقا للموقع الرسمي في سوق العبور، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 15-9-2023

- يتراوح سعر الطماطم ما بين 8.5 و11.5 جنيه.

- البطاطس ما بين 9 و12.5 جنيه.

- فيما يتراوح سعر البصل ما بين 15 و19 جنيه.

- كما يتراوح سعر الكوسة ما بين 9 و14 جنيها.

- ويتراوح سعر الفاصوليا ما بين 22 و28 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

- الباذنجان البلدي ما بين 2.5 و5 جنيهات.

- كما يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 7 و11 جنيها.

- الملوخية ما بين 3 و5 جنيهات.

- ويتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 7 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الزيتون التفاحي ما بين 24 و30 جنيها.