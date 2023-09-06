أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 6-9-2023 في الأسواق.. «البصل» بـ14 جنيها

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 6-9-2023، في مصر بسوق العبور استقرارًا كبيرًا، ويعد سوق العبور في مصر أحد أكبر أسواق تجارة الجملة بالنسبة للخضراوات والفاكهة والأسماك .

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 6-9-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، حيث تتوفر جميع الاصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود اي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم الأربعاء استقرارًا ملحوظًا بسوق العبور، إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 9 إلى 11 جنيهًا للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 14 إلى 18 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 7 إلى 11 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 6 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 7 إلى 10 جنيهات، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

ويتراوح سعر الفاصوليا ما بين 18 إلى 24 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر الفلفل الحامي ما بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر البامية ما بين 29 إلى 33 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر البطاطا ما بين 4 إلى 6.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر القلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.