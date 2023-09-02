أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 2-9-2023.. الطماطم بـ5 جنيهات

شهدت أسعار الخضراوات اليوم السبت 2-9-2023، في مصر بسوق العبور استقرارًا ملحوظًا، وتشهد المنتجات المصرية إقبالًا كبيرًا بسبب جودة منتجاتها من الخضراوات ذات الجودة العالية.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضراوات اليوم السبت 2-9-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور، ويتراوح سعر الطماطم ما بين 5 إلى 8.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 9.5 إلى 11 جنيهًا للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 14 إلى 18 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 7 إلى 11 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 7 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 7 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 6 إلى 9 جنيهات، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

ويتراوح سعر الفاصوليا ما بين 22 إلى 28 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر الفلفل الحامي ما بين 7 إلى 12 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر القلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطا ما بين 4 إلى 8 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البامية ما بين 29 إلى 35 جنيهًا للكيلو.