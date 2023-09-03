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أسعار الخضراوات اليوم الأحد 3-9-2023 في الأسواق.. البطاطس بـ9.5 جنيه

كتب:

مريم حنفي
11:15 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الخضراوات اليوم

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضراوات اليوم الأحد 3-9-2023 في الأسواق تشهد استقرارا ملحوظا، منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، وهناك وفرة في المعروض. 

 

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 3-9-2023 في الأسواق

وأضاف أن أسعار الخضراوات اليوم الأحد 3-9-2023 في الأسواق، تتراوح ما بين 5.5 و 8.5 جنيه بالنسبة للطماطم، والبطاطس ما بين 9.5 و11 جنيه، والبصل ما بين 14 و18 جنيها، كما يتراوح سعر الفاصوليا ما بين 22 و28 جنيه، والباذنجان البلدي ما بين 4 و5.5 جنيه. 

سعر الفلفل الرومي البلدي يتراوح ما بين 6 و10 جنيهات

وأشار إلى أن سعر الفلفل الرومي البلدي يتراوح ما بين 6 و10 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي ما بين 7 و11 جنيها، ويتراوح سعر الملوخية ما بين 3 و5 جنيهات والخيار البلدي ما بين 7 و9 جنيهات، بينما يتراوح سعر البامية ما بين 29 و 35 جنيها، والثوم ما بين 24 و30 جنيها، وبالنسبة لسعر البنجر يتراوح ما بين 3 و5 جنيهات، و الزيتون التفاحي ما بين 23 و27 جنيها. 

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بقلم مريم حنفي