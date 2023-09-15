فيلم «تاج» لتامر حسني يحقق 822 جنيها.. مهدد بالسحب من دور العرض

يواصل فيلم تاج الهبوط في إيراداته في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، بعد أن اشتدت المنافسة بانطلاق موسم أفلام الصيف وطرح عدد كبير من الأعمال السينمائية، حيث أصبح «مهدد بالسحب من السينمات».

فيلم تاج مهدد بسحبه من دور العرض

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم تاج مهدد بسحبه من دور العرض السينمائية وذلك بعد انخفاض إيراداته بشكل كبير حيث جاء يوم أمس الخميس الموافق 14 سبتمبر في المرتبة الأخيرة بإيرادات بلغت 822 جنيها فقط لا غير.

وفيلم تاج يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم تامر حسني ودينا الشربيني وساندي وهالة فاخر وعمرو عبد الجليل وشيرين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وبجانب فيلم تاج تشهد دور العرض السينمائية مشاركة عدد أخر من الأفلام منها فوي فوي فوي لمحمد فراج والعميل صفر لأكرم حسني ووش في وش لمحمد ممدوح ومرعى البريمو لمحمد هنيدي وبيت الروبي لكريم عبد العزيز.