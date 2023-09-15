المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجا تدريبيا لطلاب الإعدادية

أعلن المتحف المصري بالتحرير، أن القسم التعليمي سينظم برنامجًا تعليميًا للمرحلة الإعدادية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ويلقي الضوء على الفخار في الحضارة المصرية القديمة، وذلك على هامش معرض «النيل والحياة» المقام حاليا ويستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

البرنامج التعليمى مجانى

وأضاف المتحف في بيان صحفي اليوم، أنه على طلاب المرحلة الإعدادية الراغبين في المشاركة في البرنامج التعليمي عن «الفخار في الحضارة المصرية القديمة» تسجيل بياناتهم عبر الصفحة الرسمية للمتحف على «فيسبوك»، موضحًا أن البرنامج مجاني ويأتي في إطار الخدمة المجتمعية، وسيتم إرسال رسالة تأكيد بالحجز في البرنامج للطلاب المقبولين من خلال «الواتس آب» علمًا بأن الأولوية بأسبقية التسجيل.

المناظر الملونة من معبد وادي السبوع

وفي نفس السياق، ألقى المتحف المصرى بالتحرير الضوء على منطقة وادي السبوع من خلال المعرض الدائم «المناظر الملونة من معبد وادي السبوع» المقام بالقاعة رقم 13 بالدور الأرضي بالمتحف. يحكي المعرض عن منطقة وادي السبوع وهي المنطقة التي تقع على الضفة الغربية لنهر النيل في النوبة السفلى على بعد 150 كيلو مترًا جنوب الجندل الأول في أسوان.

ولفت المتحف إلى أنه تم بناء العديد من القلاع والقرى المختلفة في تلك المنطقة، خاصةً خلال فترة الدولة الحديثة (من 1550 إلى 1070 ق.م.) على طول ضفتي وادي النيل.

وأشار إلى أن وادي السبوع يعبر إحدى هذه القرى، حيث كان موقعه يمثل ميناءً داخليًا مهمًا بين الجندل الأول والثاني. علاوةً على ذلك، كان وادي السبوع نقطة انطلاق للطرق الصحراوية، التي كانت تؤدي إلى بعض الواحات في الصحراء الغربية.