«قطاع المتاحف» يحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية: المصري القديم بنى حضارته بالعلم

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن المتاحف المصرية تحتفى هذا العام باليوم الدولي لمحو الأمية، الذي يقام تحت شعار «تعزيز محو الأمية في عالم يمر بمرحلة انتقالية.. بناء أسس مجتمعات مسالمة ومستدامة»، موضحا أن هدف الاحتفالية هو تسليط الضوء على أهمية محو الأمية، وتطوير المهارات في القراءة والكتابة لبناء وتنمية المجتمعات، والتفكير في دور محو الأمية في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وسلمية وعدالة واستدامة.

المصري‮ ‬القديم حرص على أن ينهل من العلم والمعرفة

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة في بيان صحفي اليوم، أن المصري‮ ‬القديم حرص على أن ينهل من العلم والمعرفة باعتبارهما أهم الوسائل لمواصلة الحياة، والأداة الفعالة في بناء حضارته العظيمة، ولذلك امتلأت النصوص المصرية القديمة بالدعوة إلى حب العلم والمعرفة، وطلبهما في‮ ‬أي‮ ‬مكان وجعلهما من فضائل الحياة الطيبة‮ بجانب العدالة‮ ‬والإنسانية.

العلم ساهم في بناء جيل متعلم يعَّتد به

وأشار القطاع إلى أن المصري القديم اتخذ من العلم سلاحًا يتسلح به ليحمى نفسه من السيطرة والجهل مما ساعده في بناء جيل متعلم يعَّتد به، ويعتمد عليه في تشييد أرقى الحضارات الإنسانية في العالم القديم.

واحتفلت كل المتاحف المصرية باليوم الدُّوَليّ لمحو الأمية، بعرض عدد من القطع الأثرية التي تؤكد أن المصري القديم كان حريصا على العلم والكتابة.