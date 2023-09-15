انخفاض الإقبال على شواطئ الإسكندرية.. و«المصايف»: الجو مناسب للاستمتاع بالبحر

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن انخفاض الإقبال على شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة، بالتزامن مع منتصف شهر سبتمبر الجاري، وهو ما تبعه نصائح «المصايف» للمواطنين باستغلال ضعف الإقبال والاستمتاع بالشواطئ.

وبحسب التقرير اليومي من مصايف الإسكندرية، فإنه تم رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرقا والرايات الصفراء غربا، وهو يعكس ما تشهده أمواج البحر من حالة استقرار، الأمر الذي يعطي فرصة للمواطنين للنزول إلى البحر والاستمتاع بجو الإسكندرية في ظل انعدام خطورة الغرق بالتحديد شرق الإسكندرية.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان «مصايف الإسكندرية»، اليوم، فإن طقس الإسكندرية مميز ومشجع للمصطافين على التوافد إلى البحر، حيث بلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 درجة مئوية، مع هدوء الأمواج ورفع الراية الخضراء على الشواطئ ما يعني أنهم على اتم الاستعداد لاستقبال المصطافين.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب الأشغال في القطاع الشرقي لم تتجاوز 20%، وفي القطاع الغربي لم تتجاوز 15%، ما دفعهم لتشجيع المصطافين للتوافد على كافة الشواطئ.

تحذيرات السياحة والمصايف

وحذرت «مصايف الإسكندرية» من رمي المخلفات داخل مياه البحر أو على الرمال والحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظاً على الآداب العامة، والتأكيد على مجانية دورات المياه ووحدات تغيير الملابس وعدم دفع الإكراميات للعاملين والاتصال على الأرقام المعلنة فور التعرض لأي استغلال من العاملين على الشواطئ، مع استمرار التأكيد على وجود مفتشين من الإدارة في الشواطئ بشكل دوري.