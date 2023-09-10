الأرصاد تحذر من «نوة غسيل البلح».. شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أولى منخفضات فصل الخريف 2023 «نوة غسيل البلح» المشهورة على الإسكندرية، والتي تبدأ مع أول أيام رأس السنة القبطية، الموافق 11 سبتمبر، وتشهد الأجواء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من غدا الاثنين على غرب البلاد، وتمتد «الثلاثاء والأربعاء» إلى مناطق من شمال البلاد على رأسها الإسكندرية.

تحذير لسكان الإسكندرية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، هناك تحذيرات لسكان الإسكندرية نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على عدة محافظات، بينما يصاحبها سقوط أمطار خفيفة في المساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا.

تحذير من ارتفاع الأمواج

وأكدت الأرصاد الجوية، أن غدا سيكون هناك نشاطًا للرياح، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق عدة في الإسكندرية وتبلغ درجات الحرارة 33 درجة مئوية مع تحذير من ارتفاع الأمواج التي تصل إلى 2.5 متر، ويؤثر ذلك على شواطئ الإسكندرية، حيث تشهد شواطئ العجمي غرب الإسكندرية رفع الرايات الحمراء فيما ترفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي وسط تشديد على خطورة النزول.