قبل الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية.. اعرف ألوان الرايات المرفوعة اليوم

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن لون الرايات المرفوعة على شواطئ الإسكندرية اليوم، وذلك كدليل إرشادي للمصطافين من أجل معرفة حالة الموج قبل النزول إلى البحر، وذلك حفاظا على حياتهم وسلامتهم من وقوع حالات غرق.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل رايات البحر على كافة شواطئ الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية.

رايات الشواطئ الشرقية

ورفعت مصايف الإسكندرية الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرقا لليوم الثاني على التوالي، مع تحسن الأحوال الجوية، وهي الممتدة من أبو قير حتى الجمرك.

رايات الشواطئ الغربية

فيما رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي بسبب ارتفاع منسوب المياه، ما يعني منع السباحة وضرورة الاستماع إلى تعليمات رجال الإنقاذ للحفاظ على الأرواح، وهي شواطئ الهانوفيل والعجمي وصولا إلى الساحل الشمالي.

وأكدت مصايف الإسكندرية أنه يسمح بالنزول مع الأخذ في الاعتبار عدم التوغل في المياه والالتزام بالسباحة في المساحات الآمنة المحددة من قبل رجال الإنقاذ والانتباه للأطفال.

يأتي ذلك بعدما شهدت شواطئ الإسكندرية، أمس الجمعة، نسبة إشغال وصلت إلى 80%، خلال الجمعة الثانية من شهر سبتمبر آخر أيام مصيف 2023.