انخفاض أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-9-2023.. «عز» يسجل 36 ألف جنيه

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-9-2023 بمختلف الأسواق تراجعاً كبيراً في سعر الطن الواحد مقارنة بأسعاره أمس الخميس، وهو ما يُعد فرصة للمهتمين بمتابعة مواد البناء للتعرف على أسعرها التي تتغير بشكل يومي.

أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم «سعر بيع للمستهلك»، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز اليوم الجمعة تراجعاً كبيراً، حيث سجل اليوم 36035 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بانخفاض قيمته 470 جنيهاً بعدما سجل أمس 36506 جنيهاً.

سعر الحديد الاستثماري

كما شهد سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة تراجعاً كبيراً هو الآخر، ليسجل اليوم 34851 جنيهاً للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك»، بانخفاض قيمته 550 جنيهاً بعدما سجل أمس 35401 جنيهاً.

سعر الأسمنت اليوم

وشهد أيضاً سعر الأسمنت اليوم الجمعة 15-9-2023 انخفاضاً بالأسواق، حيث سجل اليوم 1990 جنيهاً للطن الواحد، بعدما سجل أمس الخميس 2032 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالميا

وعلى المستوى العالمي سجل متوسط سعر حديد التسليح اليوم الجمعة 538 دولاراً في الطن الواحد، كما سجل متوسط سعر البليت اليوم الجمعة 470 دولاراً للطن الواحد.