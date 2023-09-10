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انخفاض أسعار الحديد اليوم الأحد 10-9-2023.. «الفرصة مناسبة لبناء منزلك»

كتب:

مارينا رؤوف
09:50 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
الحديد

الحديد

شهدت أسعار الحديد اليوم الأحد 10-9-2023 تراجعا كبيرا في سعر الطن لليوم الثالث على التوالي، ويتابع أسعار الحديد قطاع كبير من المواطنين والتجار للتعرف على مستجدات الأسعار التي تتغير بشكل يومي.

أسعار الحديد اليوم الأحد

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأحد 10-9-2023، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز اليوم السبت تراجعا كبيرا بقيمة 414 جنيها في الطن الواحد، حيث سجل اليوم 34 ألفا و885 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك» وذلك بعدما انخفض أمس بقيمة 710 جنيهات.

سعر الحديد الاستثماري

وتراجع بشكل كبير سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت، بقيمة 641 جنيها في الطن الواحد مقارنة بسعره أمس الجمعة ليسجل 33 ألفا و625 جنيها للطن، «سعر بيع للمستهلك»، وذلك بعدما انخفض أمس بقيمة 755 جنيها.

سعر الأسمنت اليوم

كما شهد سعر الأسمنت اليوم الأحد 10-9-2023 تراجعا، بقيمة 52 جنيها في الطن الواحد مقارنة بأسعاره أمس الجمعة، «سعر بيع للمستهلك»، حيث انخفض أمس 43 جنيها ليسجل اليوم 1847 جنيها.

أسعار الحديد عالميا

وعن سعر الحديد اليوم الأحد عالميا حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم السبت 536 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 470 دولارا للطن الواحد.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.