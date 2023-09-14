أسعار الحديد اليوم الخميس 14-9-2023 في الأسواق

تشهد أسعار الحديد اليوم الخميس 14-9-2023 استقرارا في الأسواق، حسب آخر تحديث لأسعار مواد البناء، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 35 ألفا و401 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الحديد اليوم، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم

وحسب ما أعلنته البوابة المحلية بشأن أسعار مواد البناء، فإنّ سعر حديد عز اليوم الخميس سجل 36 ألفا و506 جنيهات للطن الواحد، وهو «سعر بيع المستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية، سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس، والذي سجل اليوم في آخر تحديث للأسعار 35 ألفا و401 جنيه للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

كما كشفت بوابة الأسعار المحلية عن سعر الأسمنت اليوم الخميس 14-9-2023 بالأسواق، حيث سجل اليوم 2032 جنيها للطن الواحد، وهو «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالميا

وفيما يتعلق بسعر الحديد اليوم الثلاثاء عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فسجل متوسط سعر حديد التسليح اليوم الخميس 536 دولارا في الطن الواحد، كما سجل متوسط سعر البليت اليوم 470 دولارا للطن الواحد.