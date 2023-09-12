أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في الأسواق.. تراجع «الاستثماري»

شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12-9-2023 بمختلف الأسواق استقراراً مقارنة بسعر الحديد أمس الاثنين، والتي يتابعها أعداد كبيرة من التجار والمواطنين المهتمين بمتابعة أسعار مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء حسب آخر تحديث لأسعار مواد البناء الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم

أوضحت البوابة المحلية للأسعار عن سعر حديد عز اليوم الثلاثاء، والذي سجل 36416 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع المستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

وكشفت بوابة الأسعار المحلية أن سعر الحديد الاستثماري شهد اليوم الثلاثاء تراجعاً مقارنة بسعره أمس الاثنين، حيث سجل اليوم 34993 جنيهاً «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

وحسب بوابة الأسعار المحلية، فإن سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 12-9-2023 شهد تراجعاً مقارنة بأسعاره أمس الاثنين، حيث سجل اليوم 1965 جنيهاً للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالمياً

وبشأن سعر الحديد اليوم الثلاثاء عالمياً وفقاً لآخر تحديث للأسعار، فسجل متوسط سعر حديد التسليح اليوم الثلاثاء 535 دولاراً في الطن الواحد، وسجل متوسط سعر البليت اليوم 470 دولاراً للطن الواحد.