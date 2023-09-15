لقطات جديدة تظهر مأساة درنة.. وأعداد الضحايا تصل إلى رقم كارثي (فيديو)

أظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية الدمار المادي الناجم عن الفيضانات، التي أودت بحياة ما لا يقل عن 11300 شخص في مدينة درنة شرقي ليبيا، حيث تدمر سدان في درنة في وقت مبكر الاثنين تحت ضغط الأمطار التي هطلت بسبب عاصفة، وجرفت المياه المكبوتة كتلا من المناطق المنخفضة في وسط مدينة درنة إلى البحر المتوسط.

انفجارات مدوية في درنة

وقال كثيرون إنهم سمعوا انفجارات مدوية أثناء انفجار السدود في درنة، تدحرج طوفان يبلغ ارتفاعه عدة أمتار على سفح الجبل إلى المدينة، وأظهرت الصور التي تم التقاطها على ارتفاع حوالي 400 ميل فوق سطح الأرض أن العاصفة خلفت طبقة بنية من الطين والأوساخ في جميع أنحاء المدينة.

الإبلاغ عن فقدان 10100 شخص في ليبيا

وهناك أعداد لا حصر لها مدفونة تحت الطين والحطام الذي يشمل سيارات مقلوبة وكتل الخرسانة، إذ قالت ماري الدريس، الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، إن عدد القتلى ارتفع إلى 11300 مع استمرار جهود البحث، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية الحطام الممتد إلى البحر في مياه درنة الضحلة، والتي بدت بنية اللون بالقرب من الشاطئ الليبي.

وأضافت ماري الدريس، الأمين العام للهلال الأحمر الليبي لـ«أسوشيتد برس»: «تم الإبلاغ عن فقدان 10100 آخرين، وكانت السلطات الصحية قد قدرت في وقت سابق عدد القتلى في درنة لنحو 5500 شخص».