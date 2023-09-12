هل تنخفض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟.. خبير يجيب

هل ستنخفض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟ وهل انضمام مصر لمجموعة بريكس قد يؤثر في هذا الشأن؟.. أسئلة تتردد كثيرًا بين المواطنين، وهو ما يرد عليه الخبير الاقتصادي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن».

قال «عادل»، إن الأحداث والأوضاع الاقتصادية العالمية، لا تبرز أي توقعات عن انخفاض أسعار السيارات قريبًا، ولكن عند النظر إلى التوقعات المتعلقة بانخفاض الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة، فهناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى هذا التطور الإيجابي.

تخفيض الرسوم الجمركية

وأضاف أنه من أبرز الأسباب، تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، والذي يعد أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، ففي حالة تقليص هذه الرسوم، يصبح استيراد السيارات أرخص، ما ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين.

التحسن في سعر صرف العملة

وشرح «وليد» أنه إذا كان هناك تحسن في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، فقد يترتب على ذلك انخفاض في تكلفة استيراد السيارات من الخارج، وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيض الأسعار.

زيادة المنافسة

وتابع أن مع زيادة عدد الشركات المصنعة والموزعة للسيارات في السوق المصرية، من المتوقع أن تشهد المنافسة ارتفاعًا، لأن المنافسة المكثفة غالبًا ما تدفع الشركات إلى تقديم عروض وتخفيضات لجذب المستهلكين، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار السيارات.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه إذا تلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع صناعة السيارات، فقد يتم تقديم تسهيلات وحوافز للشركات المصنعة، مثل تخفيض الضرائب أو توفير أراضي بأسعار مخفضة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وانخفاض أسعار السيارات.

الابتكار التكنولوجي

ويمكن أن يسهم التطور التكنولوجي في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة كفاءة العمليات، وبالتالي، قد يتم تحويل بعض هذه التوفيرات إلى انخفاض أسعار السيارات للمستهلكين.

تطور سوق السيارات المستعملة

ويُعد سوق السيارات المستعملة عاملاً مهمًا يؤثر في أسعار السيارات الجديدة، إذا كان هناك زيادة في المعروض من السيارات المستعملة، فقد يؤدي ذلك إلى تنافس أكبر بين السيارات الجديدة والمستعملة، مما يدفع الشركات إلى تخفيض أسعار السيارات الجديدة لكسب المزيد من العملاء، وفقًا لوصف وليد.

تأثير التكنولوجيا الكهربائية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مع تزايد الاهتمام بالسيارات الكهربائية وتوسع شبكة الشحن، قد يتزايد الطلب على هذه السيارات في مصر، ومع زيادة الطلب، قد يتم تشجيع المزيد من الشركات على دخول سوق السيارات الكهربائية، ما يؤدي إلى زيادة العرض وتنافس أكبر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات بشكل عام.

التطورات القانونية والتشريعية

يمكن أن تلعب التطورات القانونية والتشريعية دورًا في تحقيق انخفاض أسعار السيارات في مصر، فقد تتبنى الحكومة سياسات تشجع الاستثمار في صناعة السيارات، مثل توفير مناطق صناعية خاصة أو تحسين بنية التشريعات الضريبية المتعلقة بالقطاع، هذه التطورات قد تسهم في جذب المزيد من الشركات المصنعة والمستثمرين، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة العرض وتنافسية الأسعار.

الطلب الاستهلاكي

واستكمل وليد حديثه أنه يعد الطلب الاستهلاكي عاملاً أساسيًا في تحديد أسعار السيارات، إذا كان هناك تباطؤ في الطلب على السيارات في مصر، قد يُجبر البائعون على تخفيض الأسعار لتحفيز المشترين وزيادة المبيعات، ويمكن أن يتأثر الطلب الاستهلاكي بالعديد من العوامل مثل التضخم، مستوى الدخل، والظروف الاقتصادية العامة.

البريكس وأسعار السيارات

أما بالنسبة للإجابة على سؤال هل سيكون الانضمام لمجموعة البريكس أثر على انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة القادمة؟، فأجاب وليد: يجب أن نعلم بأن انضمام مصر للبريكس واتجاه التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية سيؤدى إلى تخفيض الاعتماد على الدولار، ما سيؤدى إلى تخفيض العجز فى الفجوة التمويلية بنسبة تصل الى 70% مع زيادة العوائد من الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، إذ أن يمكن سد عجز الفجوة التمويلية بالكامل مما سيحسن وضع وفرة الدولار خلال الفترة القادمة.

ومن جهة أخرى سيتم الاعتماد على العملة المحلية فى الاستيراد من دول البريكس ما يحقق حل جزء من أزمة الاستيراد بالعملة الأمريكية خاصة من الدول التى تعتمد على الدولار في تعاملاتها التجارية، بحسب وليد.

جدير بالذكر أن انخفاض أسعار السيارات قد تتأثر بالعديد من المتغيرات والعوامل الخارجة عن السيطرة، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية، أزمات الطاقة، والتوترات السياسية.