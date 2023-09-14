بعد موافقة «الوزراء» على إعادة مبادرة استيراد السيارات.. اعرف الشروط

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على عدد من القرارات خلال اجتماعه الأسبوعي، أبرزها مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ونص مشروع القانون، على أنه يجوز للمصري الذي يمتلك إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه، والتي كان أبرز مواده استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب.

شروط التقديم لاستيراد سيارة.. السن لا يقل عن 16 عامًا

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج.

وفقا لما تم إعلانه في شروط المبادرة، فإنه يشترط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، أن لا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 سنة، وأن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها، ويشترط وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة، واستيفاء إجراءات التسجيل الأولى.

تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج

وبحسب بيان وزارة الهجرة السابق، فأنه يشترط استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، إلى جانب استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، ويشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات، وتقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.