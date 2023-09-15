فيلم البعبع للفنان أمير كرارة يحقق 3300 جنيه خلال 24 ساعة

تواصل دور العرض السينمائية حالة النشاط الفني التي تعيشها خلال هذه الفترة باستقبال عدد من الأعمال السينمائية، والتي جعلت المنافسة تشتد بشكل كبير، ولكن يظل فيلم البعبع في المراكز الأخيرة.

فيلم البعبع فى المركز قبل الأخير

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ فيلم البعبع يظل في المركز قبل الأخير حتى أمس الخميس الموافق 14 سبتمبر، بإيرادات بلغت 3.364 جنيه فقط لا غير.

وفيلم البعبع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وياسيمن صبري ومحمد أنور ومحمد عبدالرحمن «توتا»، وباسم سمرة، وجان رامز، ومحمد محمود، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

ويشارك فيلم البعبع في دور العرض بجانب عدد كبير من الأفلام منها فيلم «فوي فوي فوي» لمحمد فراج، وبيت الروبي لكريم عبدالعزيز، وفيلم ع الزيرو لمحمد رمضان، وفيلم مستر إكس لأحمد فهمي، وأولاد حريم كريم لمصطفى قمر وغيرهم.