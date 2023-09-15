النفط يسجل مكاسب متتالية عالميا للأسبوع الثالث على التوالي

ارتفاع كبير شهدته أسعار النفط التي وصلت لأعلى مستوى لها منذ 10 أشهر خلال تعاملات اليوم الجمعة، ذلك بعدما خفضت الصين متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي، وسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة دوليا.

خفض الاحتياطي الإلزامي من الصين

هذا وقد قالت تينا تنج، المحللة في «سي إم سي»، إن خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي من قبل الصين فقد أسهم برفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية عالميا وبشكل عام، مضيفة أن بيانات الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة كان محركا للسوق خلال بيانات الأسواق اليوم.

من جانبه، قال إدوارد مويا، المحلل في وكالة أواندا، إن المراهنة على النفط قد أصبحت تجارة مفضلة في بورصة «وول ستريت»، حيث أنه لا أحد يشكك في أن قرار «أوبك+» نهاية الشهر الماضي سيدفع سوق النفط في حالة من الشح الشديد خلال الربع الرابع من العام الجاري 2023.

فيما ارتفع سعر خام برنت 63 سنتا، بما يعادل 0.6%، ليصل سعر البرميل لـ94.31 دولار، في حين زاد خام غرب تكساس بـ0.8% إلى 90.86 دولار، وهو أعلى مستوى تداول للخامين القياسيين منذ شهر نوفمبر الماضي.

ارتفاع أسعار الفائدة

وأدت المخاوف المستمرة بشأن العرض ضمن توقعات إبقاء البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بدون تغيير، بجانب وضع أسعار النفط على الطريق الصحيح لتغلق مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة لزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، ما يبطئ النمو الاقتصادي، ويقلل الطلب على النفط.

هذا وقد قالت وكالة الطاقة الدولية لهذا الأسبوع إنها تتوقع بأن يؤدي تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط لعجز في السوق خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وفي سياق موازي، فقد حذرت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، من خطورة التخلي عن الوقود الأحفوري، في أول رد على تقرير وكالة الطاقة الدولية، والذي توقع أن يبلغ الطلب على النفط ذروته قبيل نهاية العقد الحالي.

فيما أكد الأمين العامة لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، في بيان له بالأمس، أن التخلي عن الوقود الأحفوري سيؤدي لفوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، كما سيُحدث عواقب وخيمة على اقتصادات ومليارات الأشخاص بكل دول العالم، بحسب «سكاي نيوز».