أسعار النفط تغلق بأعلى مستوى في 9 أشهر.. مكاسب أسبوعية جيدة

نجحت أسعار النفط في تحقيق أعلى مستوى لها لم يحدث منذ ما يقارب الـ9 أشهر كاملة، بعدما ارتفعت أسعار النفط لما مقداره 1%، حتى وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوي لها في 9 أشهر، أمس ‏الجمعة، بعدما دعمت بصعود العقود الآجلة لما يخص الديزل الأمريكي، وسط مخاوف من شح الإمدادات الخاصة بالنفط.

السعودية وروسيا تخفضان إمدادات النفط هذا الأسبوع

ومددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات لهذا الأسبوع، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي لما مقداره 73 سنتاً، أو 0.8%، حتى بلغ عند التسوية 90.65 ‏دولار للبرميل الواحد، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما يقارب 64 سنتاً، بنسبة 0.07%، ليبلغ 87.51 دولار.‏

واستمر خام النفط بمنطقة التشبع الشرائي لذات الناحية الفنية في اليوم السادس له على ‏التوالي، الأمر الذي توجه معه خام برنت لأعلى إغلاق له منذ 16 نوفمبر، بعدما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى عند الإغلاق منذ ‏الأربعاء الماضي، وسجل أعلى مستوى له في نوفمبر الماضي.‏

على مدار أسبوع، ارتفع كلا الخامين إلى ما نحو 2%، بعد أن ارتفع كذلك خام برنت الأسبوع ‏الماضي بنحو 5%، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 7%.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق بـ«أواندا»، في مذكرة له أن تداول اسعار النفط الخام سيستمر بناء على محركات من جانب العرض، مشيرا إلى أنه لا يوجد شك في أن تحالف «‏أوبك +»، في حين سيبقي على السوق في حالة شح حتى فصل الشتاء.‏

ويضم تحالف «أوبك +» منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بينهم ‏روسيا، في حين مددت السعودية وروسيا، عضوا أوبك، لهذا الأسبوع تخفيضاتهما الطوعية ‏للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، بحسب تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية.‏